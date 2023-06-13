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Путин: контрнаступление Украины масштабное, с использованием резервов, враг понес большие потери

Тимур Шерзад
16:58 13.06.2023
Владимир Путин отметил, что противник не имел успеха ни на одном из участков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин констатировал масштабность украинского наступления. Он сделал это на встрече с военкорами.

Было отмечено, что противник использует стратегические резервы, при этом наступление продолжается. 

Путин подчеркнул, что неприятель не имел успеха ни на одном из участков, при этом враг понес большие потери. 

По данным российского президента, киевский режим потерял свыше 160 танков и 360 боевых бронированных машин. При этом он указал на то, что есть еще и потери, которые невозможно увидеть - те, которые наносятся ударами высокоточным оружием по районам скопления вражеских войск. 

Российские войска, по словам Владимира Путина, потеряли 54 танка, значительная часть из которых подлежит восстановлению. 

Также Путин подчеркнул, что цели специальной военной операции носят фундаментальный характер.

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