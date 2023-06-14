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МО РФ: с 4 июня враг только на линии боевого соприкосновения потерял около 7,5 тысяч боевиков

14:21 14.06.2023
В это число не входят погибшие в результате применения российской авиации и высокоточного оружия большой дальности по глубине территории Украины.
МО РФ: с 4 июня враг только на линии боевого соприкосновения потерял около 7,5 тысяч боевиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает, что неприятель только на линии боевого соприкосновения потерял с 4 июня 7,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«С 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков сообщил и о не имевших успехах попытках наступления противника на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

На Времевском выступе в районе Макаровки отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. В результате боев противник не досчитался четырех танков и семи боевых бронированных машин. В районе Пречистовки успешно отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ. Противник также понес потери в военной технике, лишившись пяти танков и пяти боевых бронированных машин. В районах Ровнополя, Левадного и совхоза «Октябрь» наши бойцы подбили пять украинских танков.

На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака противника в районе населенного пункта Жеребянки. Суточные потери украинских боевиков в живой силе превысили 800 человек. Помимо личного состава, уничтожены 20 танков, четыре украинские БМП, 15 боевых бронированных машин, две буксируемые американские гаубицы М777, буксируемые советские гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении в районах Первомайского и Петровского успешно отражены две атаки противника. Потери украинской стороны в ходе боевых действий превысили 205 человек.

Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об ударах высокоточным оружием по местам сосредоточения иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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