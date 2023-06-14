МО РФ: российские бойцы отразили атаки врага на Времевском выступе

За сутки на Запорожском и Южно-Донецком направлении враг потерял более 800 боевиков.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об отражении украинских атак на Времевском выступе. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин», - заявил Конашенков.

В ходе этих атак неприятель лишился четырех танков и семи боевых бронированных машин.

Еще одна атака противника была сорвана ударами российской штурмовой авиации на Запорожском направлении. Наступать пытались подразделения 128-й горно-штурмовой бригады врага, это происходило в районе населенного пункта Жеребянки в Запорожской области.

Всего же на Южно-Донецком и Запорожском направлениях враг потерял более 800 боевиков, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 других боевых бронированных машин, две гаубицы М777, по гаубице «Мста-Б» и Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».

Еще российским войскам удалось уничтожить украинский склад боеприпасов для артиллерии, который принадлежал неприятельской 65-й механизированной бригаде.

Также сообщается, что с 4 июня враг только на линии боевого соприкосновения потерял около 7,5 тысячи боевиков убитыми и ранеными.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.