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ЕС приостановил финансирование Косова из-за отказа властей края содействовать деэскалации

Максим Крюков
13:41 14.06.2023
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что объединение также прекратило визиты в регион на высоком уровне.
ЕС приостановил финансирование Косова из-за отказа властей края содействовать деэскалации
© Фото: Wiktor Dabkowski, GlobalLookPress
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Европейский союз принял решение приостановить финансирование Косова и прекратить визиты на высоком уровне в связи с неспособностью премьера частично признанного государства оказывать содействие по урегулированию конфликта с Сербией. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Премьер Косова Альбин Курти провалил попытки деэскалации в Косове, к которым неоднократно призывал ЕС. В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно», - приводит его слова ТАСС.

Как отметил Стано, данные меры не являются санкциями, они вводятся на совершенно другом уровне.

В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический блок направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности. Он добавил, что будет повышен уровень готовности еще одного батальона, его отправят в регион в случае необходимости.

Спустя несколько дней после заявления генсека НАТО в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в Косово по запросу Альянса отправят батальон турецких коммандос, который ранее был назначен в качестве резервного подразделения. В ведомстве отметили, что Анкара внимательно следит за развитием событий на Балканском полуострове.

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