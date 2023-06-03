Турция отправит батальон коммандос в Косово по запросу НАТО

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В Косово по запросу НАТО отправят батальон турецких коммандос, который ранее был назначен в качестве резервного подразделения. Об этом сегодня сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Переброска батальона запланирована на 4-5 июня этого года. В ведомстве отметили, что в Анкаре внимательно следят за развитием событий на Балканах.

«Турция занимает конструктивную позицию и призывает к сдержанности сторон», - говорится в сообщении мионобороны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Косово для обеспечения безопасности направят дополнительно 700 военных. Кроме того, будет повышен уровень готовности еще одного батальона. Его отправят в регион в случае необходимости.