НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово

Также будет повышен уровень готовности еще одного батальона, который перебросят в регион в случае необходимости.

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НАТО вскоре направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Силы НАТО в Косове примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края», - цитирует ТАСС слова генсека НАТО.

Кроме того, будет повышен уровень готовности еще одного батальона. Его отправят в регион в случае необходимости, добавил Столтенберг.

Напомним, в минувший понедельник бойцы Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) атаковали протестующих в Звечане сербов. Последние мирно протестовали у одного из административных зданий.

Сербский президент Александр Вучич считает, что столкновения организовал премьер-министр самопровозглашенного Косово . По его словам, единственным виновным в происходящем является Альбин Курти.

Сегодня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает насилие в Звечане и призывает стороны к деэскалации. Он пояснил, что его слова относятся к насильственным действиям, совершенным в адрес бойцов KFOR, СМИ, мирных граждан и полиции.