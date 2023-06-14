Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства. Об этом сообщает МО РФ.
Командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего ВКС Александр Головко отметил, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза. При этом он отметил сокращение времени обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска вдвое.
Новая станция контроля космического пространства может обнаруживать объекты размером в 10 сантиметров. Как заявил генеральный конструктор компании «Алмаз-Антей» Павел Созинов, мировых аналогов этой системы нет.
Также главе оборонного ведомства доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - вдвое.
В начале июня гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу об увеличении производства в рамках гособоронзаказа. Министр высоко оценил эффективность продукции предприятия в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.