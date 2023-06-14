Сергей Шойгу сделал это в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства. Об этом сообщает МО РФ.

Командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего ВКС Александр Головко отметил, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза. При этом он отметил сокращение времени обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска вдвое.

Новая станция контроля космического пространства может обнаруживать объекты размером в 10 сантиметров. Как заявил генеральный конструктор компании «Алмаз-Антей» Павел Созинов, мировых аналогов этой системы нет.

Также главе оборонного ведомства доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов - вдвое.

В начале июня гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу об увеличении производства в рамках гособоронзаказа. Министр высоко оценил эффективность продукции предприятия в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.