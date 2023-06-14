Количество сопровождаемых ВС РФ малоразмерных космических аппаратов увеличилось в 4 раза

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Минобороны России стало сопровождать в четыре раза больше малоразмерных космических аппаратов. Об этом российскому министру обороны Сергею Шойгу доложил заместитель командующего ВКС РФ Александр Головко.

Это произошло в ходе визита министра на новый объект системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки Шойгу в войска ЗВО. Подробности проверки боевого дежурства приводит МО РФ.

«Командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко доложил министру обороны РФ технические и функциональные характеристики, а также перспективы дальнейшего развития нового объекта», - говорится в сообщении.

Как доложили Сергею Шойгу, новая станция располагает уникальными возможностями, может автоматически производить поиск, обнаружение и контроль малоразмерных космических объектов, которых передвигаются в околоземном космическом пространстве.

По словам Головко, с вводом в строй этой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза. При этом минимальный размер сопровождаемого объекта уменьшился до 10 сантиметров, а время обнаружения таких объектов после запуска сократилось в два раза.

Кроме этого, министру доложили, что с увеличением контролируемой Россией области околоземного пространства к 2027 году в четыре раза будет сокращено время обнаружения космических аппаратов после запусков или маневров. Время определения назначения космических аппаратов других государств сократится в два раза.

Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов заметил, что на сегодня и в России, и в мире отсутствуют аналоги этой специализированной РЛС для обнаружения малоразмерных объектов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.