Армия Армия Армия

Количество сопровождаемых ВС РФ малоразмерных космических аппаратов увеличилось в 4 раза

13:26 14.06.2023
Об этом министру обороны России доложил заместитель командующего ВКС РФ Александр Головко.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России стало сопровождать в четыре раза больше малоразмерных космических аппаратов. Об этом российскому министру обороны Сергею Шойгу доложил заместитель командующего ВКС РФ Александр Головко. 

Это произошло в ходе визита министра на новый объект системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки Шойгу в войска ЗВО. Подробности проверки боевого дежурства приводит МО РФ. 

«Командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко доложил министру обороны РФ технические и функциональные характеристики, а также перспективы дальнейшего развития нового объекта», - говорится в сообщении.

Как доложили Сергею Шойгу, новая станция располагает уникальными возможностями, может автоматически производить поиск, обнаружение и контроль малоразмерных космических объектов, которых передвигаются в околоземном космическом пространстве. 

По словам Головко, с вводом в строй этой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза. При этом минимальный размер сопровождаемого объекта уменьшился до 10 сантиметров, а время обнаружения таких объектов после запуска сократилось в два раза. 

Кроме этого, министру доложили, что с увеличением контролируемой Россией области околоземного пространства к 2027 году в четыре раза будет сокращено время обнаружения космических аппаратов после запусков или маневров. Время определения назначения космических аппаратов других государств сократится в два раза. 

Заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов заметил, что на сегодня и в России, и в мире отсутствуют аналоги этой специализированной РЛС для обнаружения малоразмерных объектов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 В стране и мире
Пушилин: как бы противник ни старался, серьезно продвинуться не получается
13:30 В стране и мире
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
12:56 В стране и мире
Видео
Володин опроверг информацию о гибели Делимханова
13:07 В стране и мире
Египет подал заявку на вступление в БРИКС
11:29 В стране и мире
Обстановку в Херсонской области после разрушения ГЭС признали ЧС федерального характера
Популярное
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
В Египте мумифицируют убившую россиянина акулу
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.