Суд Москвы отказался снять с Земфиры* статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Исковые требования оставить без удовлетворения», - цитирует агентство судью.
Земфира* неоднократно заявляла, что выступает против спецоперации. В настоящее время дает концерты за пределами России. 10 февраля ее включили в реестр иностранных агентов. В мае сообщалось, что певица подала иск к Минюсту России с требованием снять данный статус.
На днях Минюст объявил иноагентами журналиста Романа Супера* и политолога Дмитрия Орешкина*. В начале июня суд не стал снимать с блогера Варламова* статус иноагента.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.