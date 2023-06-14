Суд Москвы отказался снять с Земфиры* статус иноагента

В мае сообщалось, что певица подала иск к Минюсту России и потребовала снять с нее статус иноагента.

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Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», - цитирует агентство судью.

Земфира* неоднократно заявляла, что выступает против спецоперации. В настоящее время дает концерты за пределами России. 10 февраля ее включили в реестр иностранных агентов. В мае сообщалось, что певица подала иск к Минюсту России с требованием снять данный статус.

На днях Минюст объявил иноагентами журналиста Романа Супера* и политолога Дмитрия Орешкина*. В начале июня суд не стал снимать с блогера Варламова* статус иноагента.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.