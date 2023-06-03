Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина* и журналиста Супера*

Также в списке оказались ярославское издание «ЯрНовости»**, историк Максим Кузахметов* и издание «Проект»**.

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Минюст РФ включил в реестр иноагентов издание «Проект»**, журналиста Романа Супера* и политолога Дмитрия Орешкина*. Также в этом списке оказались ярославское издание «ЯрНовости»**, историк Максим Кузахметов*.

Как пояснили в министерстве юстиции, политолог Орешкин много раз выступал в поддержку Украины, критиковал действия российской власти и негативно высказывался в адрес России и ее граждан.

Издание «Проект» распространяло недостоверную информацию о деятельности органов госвласти России и Российской армии. Кузахметов выступал против спецоперации и заявлял о поддержке властей Украины. Еще он призывал к действиям, результаты которых могут повлиять на территориальную целостность РФ.

Роман Супер распространял информационные материалы иноагентов, недостоверную информацию и выступал против специальной военной операции на Украине. «ЯрНовости» попали в реестр за распространение недостоверной информации о деятельности органов власти и другие нарушения законодательства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иски к Минюсту Максима Галкина*, Семена Слепакова* и Ильи Варламова* (признаны в РФ иноагентами). Все они оспаривали свое попадание в этот перечень.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** - средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.