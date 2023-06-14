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NYT: Вашингтон может предложить Киеву «израильскую модель» сотрудничества

Максим Крюков
11:37 14.06.2023
По данным газеты, такая модель сотрудничества подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности».
NYT: Вашингтон может предложить Киеву «израильскую модель» сотрудничества
© Фото: Britta Pedersen, dpa, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты Америки могут предложить Киеву «израильскую модель» сотрудничества без присоединения к Североатлантическому блоку. Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаясь на помощников президента США Джо Байдена.

Как сообщает издание, рассматриваемая Вашингтоном модель подразумевает «10-летние обязательства в области безопасности». При этом в материале отмечается, что такой вариант не устраивает украинского президента Владимира Зеленского, по мнению которого только членство Украины в альянсе может дать гарантии безопасность страны.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи». С его слов, «только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО». Также Столтенберг отметил, что альянс планирует оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет необходимо.

В начале июня Владимир Зеленский заявил, что надежды Украины на вступление в Североатлантический блок отдаляются все дальше и дальше. Украинский президент отметил, что страну необходимо принять в НАТО уже этим летом.

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