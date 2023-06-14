Сальдо доложил Путину о работе по ликвидации аварии на Каховской ГЭС

По словам врио главы Херсонской области, после схода воды займутся санитарной и экологической безопасностью.

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о работе по ликвидации аварии на Каховской ГЭС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Доложил президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС», - рассказал Сальдо.

По его словам, после схода воды в районе ЧС займутся санитарной и экологической безопасностью. К выполнению этой задачи привлекут войска химической защиты с необходимым оборудованием. Сальдо выразил уверенность, что подтопленные территории будут полностью восстановлены.

О разрушении верхней части Каховской ГЭС стало известно 6 июня, вода затопила ряд населенных пунктов на левом берегу Днепра. В пострадавших районах сотрудники МЧС спасли 2 237 человек, из них 194 ребенка. Эвакуированы 7 248 человек. По словам Сальдо, 77 пострадавших госпитализированы, шесть человек погибли в результате бедствия.