Маск высказался о потерях боевиками немецких Leopard 2

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Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказался о потерях подразделениями украинских националистов танков Leopard 2 немецкого производства.

Один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал пост про замглавы МИД Украины Андрея Мельника, который потребовал от властей ФРГ отправить Киеву больше Leopard 2. Автор публикации отметил, что, «судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья». Он также выразил сомнение в уровне подготовки украинских боевиков, предположив, что возможные новые поставки окажутся напрасными.

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковыми средствами и минами. Лучше, чтобы их не было, или их было много», - написал Маск в комментарии под его постом.

Ранее Илон Маск поставил под вопрос целесообразность отправки военной помощи США Киеву на сумму более двух миллионов долларов. В новый пакет военной помощи вошли системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, а также боеприпасы и снаряды.