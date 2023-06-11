Илон Маск усомнился в целесообразности военной помощи США Украине

Илон Маск отреагировал на заявление оборонного ведомства США о поставках вооружений Киеву на сумму более двух миллионов долларов.

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск усомнился в целесообразности отправки военной помощи США Киеву на сумму более двух миллионов долларов.

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду - в реальности», - прокомментировал Маск новость в Twitter.

Это была реакция на пятничное заявление оборонного ведомства США о новых поставках вооружений Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. Америка в скором времени собирается отправить в Киев системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, а также боеприпасы и снаряды.

Ранее стало известно, что власти США спорят о необходимости продолжения поставок оружия на Украину. Часть политиков хотят внести помощь Киеву в статью постоянных затрат, в то же время некоторые выступают за ее прекращение.