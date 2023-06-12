В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Замглавы МИД Украины попросил у ФРГ еще больше танков Leopard и БМП Marder

Дмитрий Трунов
16:05 12.06.2023
Каждый танк Leopard для Киева сейчас «на вес золота», сказал бывший посол Украины в Берлине.
Замглавы МИД Украины попросил у ФРГ еще больше танков Leopard и БМП Marder
© Фото: www.imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал Германию намного увеличить поставки Киеву немецкой бронетехники. Каждый танк Leopard для Киева сейчас «на вес золота», сказал бывший посол Украины в Берлине в интервью Der Tagesspiegel.

Мельник утверждает, что немцы могут выделить намного больше бронетехники, чем ранее. Он указал, что Бундесвер предоставил 18 единиц из более чем 300 имеющихся. Замглавы МИД Украины уверен, что это число можно «утроить, не ставя под угрозу обороноспособность Германии».

Кроме того, Мельник попросил Берлин передать еще 60 БМП Marder. В целом, заявил он, Киеву требуется большее количество западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники.

Ранее AFP сообщило о том, что украинские националисты потеряли большую часть БМП Bradley. При этом заметных успехов боевикам достичь не удалось, сообщило агентство.

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен сообщал о том, что поражение потерпела лучшая, по мнению многих, 47-ая механизированная бригада ВСУ. Она была оснащена американскими БМП Bradley и обучена странами НАТО. По его словам, об этом президент Украины Владимир Зеленский узнал об этом во время визита подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:53 В стране и мире
В думе Югры подтвердили смерть депутата Колодича
15:43 В стране и мире
Зеленский перенес празднование Дня Победы на 8 мая
15:33 В стране и мире
Кириенко обвинил Киев в обстрелах мест эвакуации из зоны подтопления ГЭС
14:51 В стране и мире
Гладков сообщил об обстреле села Дроновка
14:22 Армия
Российские бойцы отбили две атаки и уничтожили до 140 боевиков на Донецком направлении
Популярное
Видео
Телеканал «Звезда» приглашает зрителей исполнить гимн в День России
ТАСС: в Новой Москве обнаружили тело депутата из Югры Александра Колодича
В Англии нашли останки загадочно исчезнувшего 56 лет назад чемпиона
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.