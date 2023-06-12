Каждый танк Leopard для Киева сейчас «на вес золота», сказал бывший посол Украины в Берлине.

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Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал Германию намного увеличить поставки Киеву немецкой бронетехники. Каждый танк Leopard для Киева сейчас «на вес золота», сказал бывший посол Украины в Берлине в интервью Der Tagesspiegel.

Мельник утверждает, что немцы могут выделить намного больше бронетехники, чем ранее. Он указал, что Бундесвер предоставил 18 единиц из более чем 300 имеющихся. Замглавы МИД Украины уверен, что это число можно «утроить, не ставя под угрозу обороноспособность Германии».

Кроме того, Мельник попросил Берлин передать еще 60 БМП Marder. В целом, заявил он, Киеву требуется большее количество западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники.

Ранее AFP сообщило о том, что украинские националисты потеряли большую часть БМП Bradley. При этом заметных успехов боевикам достичь не удалось, сообщило агентство.

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен сообщал о том, что поражение потерпела лучшая, по мнению многих, 47-ая механизированная бригада ВСУ. Она была оснащена американскими БМП Bradley и обучена странами НАТО. По его словам, об этом президент Украины Владимир Зеленский узнал об этом во время визита подконтрольной Киеву части Херсонской области.