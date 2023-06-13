Корреспондент «Звезды» рассказал о главном впечатлении после беседы с Путиным

Журналист телеканал «Звезда» Анатолий Бородкин признался, что открытость Владимира Путина и его готовность обсуждать самые острые вопросы произвели на него сильное впечатление.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин поделился впечатлениями от встречи с президентом. Сегодня вместе с коллегами из других изданий он имел возможность задать главе государства вопросы о состоянии дел на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

«Я не могу говорить за всех коллег. По моим ощущениям, все чувствовали себя более чем комфортно, несмотря на то, что это общение с главой государства, которое бывает не каждый день. Атмосфера была рабочая и конструктивная», - рассказал Бородкин.

С его слов, российский лидер уделил самое пристальное внимание тем вопросам, которые ему задавались и подробно ответил на каждый из них.

«Достаточное внимание президент уделил и моему вопросу о состоянии дел в оборонно-промышленном комплексе. Если говорить в целом, то на все вопросы, это было заметно тем, кто смотрел трансляцию, президент дал более чем развернутые ответы. Все вопросы, которые ему задавались, были интересны и важны», - отметил корреспондент.

Что касается тематики спецоперации, то глава государства более чем информирован, сказал Анатолий Бородкин. Президент оперирует цифрами, географическими данными и имеет полное представлении о состоянии дел на передней линии.

«Это произвело серьезное впечатление на меня. Владимир Владимирович абсолютно вовлечен в тему СВО. Это чувствуется. Он знает направления, болевые точки, на которые коллеги указывали. Он подчеркивает, что знает о каких-то вещах, для него они не были сюрпризом. Президент информирован в значительно большей степени, чем мы с коллегами вместе взятые, это понятно», - признал корреспондент «Звезды»

Президент был полностью открыт, не существовало запретных тем для общения и каждый военкор мог задать самые острые и злободневные вопросы, ответы на которые так интересуют военнослужащих, членов их семей и жителей приграничных территорий, поделился журналист.

«Это была возможность говорить обо всем. Часто упрекают в том, что нам не позволено говорить о чем-то, спрашивать. Это не так. Коллеги задавали острые вопросы, которые касались самых болевых точек и в тылу и в зоне проведения операции. Поэтому впечатление очень серьезное», - добавил Бородкин.

Встречу с президентом он назвал важным и полезным мероприятием, которое необходимо сделать, по возможности, регулярным.