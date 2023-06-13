В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин проводит встречу с военкорами

Тимур Шерзад
16:27 13.06.2023
От «Звезды» на встрече с президентом России присутствует военный корреспондент Анатолий Бородкин. 
Путин проводит встречу с военкорами
© Фото: Kremlin pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Песков заметил, что во встрече принимают участие журналисты с различных телеканалов и изданий, а также блогеры и авторы Тelegram-каналов. В их числе были названы ВГТРК, НТВ, RT, Первый канал, «Комсомольская правда» и другие. 

От «Звезды» на встрече с Путиным присутствует военный корреспондент Анатолий Бородкин. 

Ранее президент общался с участниками встречи на полях ПМЭФ-2022 - тогда они охарактеризовали разговор со стороны Владимира Путина как  «очень откровенный».

Ранее Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:39 Армия
Путин: украинцы «выбросили» все достигнутые в марте 2022-го договоренности после отхода из-под Киева
17:31 В стране и мире
Путин оценил потери Киева в ходе СВО как «катастрофические»
17:24 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что вводить военное положение в РФ нет необходимости
16:58 Армия
Видео
Путин: контрнаступление Украины масштабное, с использованием резервов, враг понес большие потери
15:48 В стране и мире
Роспотребнадзор сообщил о безопасности морской воды в Крыму
Популярное
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Тренер, назвавший кубинскую волейболистку «обезьяной», нашел новое место работы
Лукашенко заявил, что еще жив и будет жить
В Египте мумифицируют убившую россиянина акулу
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.