Путин проводит встречу с военкорами

От «Звезды» на встрече с президентом России присутствует военный корреспондент Анатолий Бородкин.

© Фото: Kremlin pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков заметил, что во встрече принимают участие журналисты с различных телеканалов и изданий, а также блогеры и авторы Тelegram-каналов. В их числе были названы ВГТРК, НТВ, RT, Первый канал, «Комсомольская правда» и другие.

От «Звезды» на встрече с Путиным присутствует военный корреспондент Анатолий Бородкин.

Ранее президент общался с участниками встречи на полях ПМЭФ-2022 - тогда они охарактеризовали разговор со стороны Владимира Путина как «очень откровенный».

Ранее Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская».