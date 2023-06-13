Путин: закон о частичной мобилизации не предусматривает сроков, но бойцам даются регулярные отпуска

Владимир Путин отметил, что, говоря о ротации военнослужащих в зоне спецоперации, прежде всего, необходимо исходить из имеющегося личного состава.

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Президент России Владимир Путин заявил, что закон о частичной мобилизации не предусматривает сроков, но при этом военнослужащим представляются регулярные отпуска.

На встрече с военкорами российский президент отметил, что, обсуждая ротацию в зоне спецоперации, необходимо исходить, прежде всего, из имеющегося обученного личного состава.

Также Путин отметил, что цели специальной военной операции носят фундаментальный характер.

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что идущее сейчас контрнаступление врага масштабное, противник использует стратегические резервы. При этом он понес большие потери и не добился своих целей.