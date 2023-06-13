CNN: Трамп официально арестован

Сейчас Дональд Трамп находится под арестом в здании федерального суда в Майями, где ему предъявлены обвинения по 37 пунктам.

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Бывший президент США Дональд Трамп официально взят под арест. В истории Соединенных Штатов такое происходит впервые, к тому же Трамп единственный глава Белого дома, который подвергался данной процедуре дважды.

Первый раз это произошло в Нью-Йорке шестого апреля этого года. Тогда экс-президент назвал день своего ареста самым лучшим в истории. Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам, включая финансовый подлог и фальсификацию документов. В апреле его дело рассматривалось на уровне штата, теперь обвинение носит статус федерального.

В настоящий момент Дональд Трамп находится в здании федерального суда в Майями, где ему предъявлены обвинения уже по 37 пунктам, связанным с обращением с секретной документаций на его курорте во Флориде, сообщает телеканал CNN.