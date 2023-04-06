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Трамп назвал лучшим в истории день ареста и предъявления обвинений в Нью-Йорке

Ян Брацкий
02:51 06.04.2023
Республиканец Дональд Трамп заявил, что арест и предъявление обвинений положительно сказались на его планах вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Трамп назвал лучшим в истории день ареста и предъявления обвинений в Нью-Йорке
© Фото: Liu Yanan, XinHua, GlobalLookPress
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Бывший президент США Дональд Трамп назвал 4 апреля – день предъявления ему обвинений в суде Нью-Йорка – лучшим в истории. Напомним, экс-главу Белого дома обвинили по 34 пунктам, включая финансовый подлог и фальсификацию документов.

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», - цитирует Трампа агентство ТАСС.

Политик добавил, что арест и предъявление обвинений положительно сказались на его планах по участию в президентских выборах в 2024 году.

«Мои рейтинги никогда не были так высоки, было собрано $10 млн на кампанию, а закончился день очень важной речью», - сказал он.

Накануне бывший американский лидер был более категоричен, назвав судебное разбирательство по своему делу шокирующим. Одним из ключевых обвинений стал подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информацию о якобы связи с Трампом.

Вернувшись вечером того же дня во Флориду, республиканец обратился к своим сторонникам с речью. В ней он еще раз заявил о своей невиновности и раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена.

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