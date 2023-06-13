Росконгресс: участие в ПМЭФ подтвердили больше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий

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Больше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий​ подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Росконгресс. ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.

В мероприятиях форума в 2022 году участвовали более 14 тысяч человек из 130 стран мира, говорится на сайте ПМЭФ. В их числе были главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, эксперты из научных кругов и гражданского общества. При этом 81 страна направила своих официальных представителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал важное выступление на ПМЭФ Владимира Путина. Сообщалось также, что глава государства пригласил принять участие в ПМЭФ президента Бразилии Лулу да Силву. Приглашение бразильскому лидеру передал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно с 1997 года.