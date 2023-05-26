Лула да Силва и Си Цзиньпинь обсудили достижение мира на Украине

Кроме того, президенты обсудили сложившуюся в мире обстановку и участие Бразилии и Китая в саммите БРИКС.

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Между президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и главой КНР Си Цзиньпинем состоялся телефонный разговор. Лидеры обсудили достижение мира на Украине, стратегическое партнерство двух стран, сложившуюся ситуацию в мире.

«Вчера я переговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином. Говорили о мировой конъюнктуре, о необходимости мира на Украине, об участии наших стран в саммите БРИКС в августе и о нашем стратегическом партнерстве на двустороннем уровне», - написал президент Бразилии в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Путин пригласил Лулу да Силву на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Приглашение президенту Бразилии передал министр иностранных дел России Лавров на встрече.