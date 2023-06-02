Песков анонсировал важное выступление Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента заявил, что о дате сообщат позже.

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На Петербургском международном экономическом форуме состоится очень важное выступление российского лидера Владимира Путина. Оно уже готовится. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет, разумеется, долгожданное выступление Путина на ПМЭФ», - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Участие в нем подтвердили более 10 тысяч человек из около 100 стран мира.

Недавно стало известно, что Владимир Путин пригласил бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву на ПМЭФ. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауру Виэйра.