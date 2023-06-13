Путин призвал не допускать склонения молодежи к проукраинской позиции

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Президент России Владимир Путин призвал продвигать отличившихся участников спецоперации не только по армейской иерархической лестнице, но и в правоохранительных органах и в спецслужбах. Так президент ответил на вопрос о том, как быть с чиновниками и преподавателями, которые сознательно склоняют российскую молодежь к проукраинской позиции.

«Если мы оставляем на самотек, то это на грани предательства. Здесь говорили, что нужно двигать ребят, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе боевых действий, по иерархической лестнице наверх в рамках Вооруженных сил. Но не только. Их можно двигать и в правоохранительные органы и в специальные службы, надо искать таких людей с их знанием и с их пониманием справедливости и им поручать расследование в отношении тех негодяев, о которых вы сказали», - отметил Путин.

Именно так, по словам Путина, было поручено расследование публичного сожжения Корана Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание виновный будет в местах лишения свободы с преимущественно мусульманским населением.