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В Волгограде арестовали мужчину, который сжег Коран по заданию СБУ

Анастасия Бобылева
17:54 22.05.2023
Он будет заключен под стражу до 20 июня.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде ареста для Никиты Журавеля, который по поручению украинских спецслужб сжег Коран напротив мечети и снял это на видео.

«Суд решил избрать в отношении Никиты Журавеля меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 20 июня», - сообщает ТАСС.

Как уточнили в Следственном комитете РФ, сам Журавель признался, что сделал это за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Также он рассказал, что был причастен также к видеосъемке военных объектов.

Ранее сообщалось, что за действиями мужчины могут стоять американские спецслужбы. ФСБ опубликовала кадры допроса Журавеля. На видео сам обвиняемый признался, что его целью было разжечь религиозную рознь между христианами и мусульманами в Волгоградской области.

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