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Путин заявил, что «паркетных» людей в армии, как и в любой госструктуре, много

Дмитрий Трунов
18:23 13.06.2023
По словам президента, с началом спецоперации начали появляться люди, которые раньше «сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и очень нужные».
Путин заявил, что «паркетных» людей в армии, как и в любой госструктуре, много
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Паркетных» людей в Российской армии, как и в любой госструктуре, много, сказал президент России Владимир Путин. При этом, по его словам, с началом спецоперации стало понятно, что они неэффективны. Но из тени начали выходить эффективные и нужные люди, и надо их продвигать, заявил президент.

Глава государства сравнил ситуация с кадрами в Вооруженных силах РФ с ситуацией в здравоохранении. По его словам, с началом пандемии там стали появляться люди, которых можно приравнять к военнослужащим, хотя они гражданские. То же самое происходит и в армейской среде, сказал Путин.

«Началась спецоперация - и очень быстро начали понимать, что паркетные генералы, а таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно, - они, мягко говоря, неэффективны», - сказал глава государства.

По его словам, при этом начали появляться люди, которые раньше «сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и очень нужные».

«Таких людей нужно искать и тащить наверх. Направлять их на учебу, повышать в званиях, в должности, доверять им больше», - сказал Путин.

В ходе общения с российскими военкорами президент также назвал российский танк Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире.

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