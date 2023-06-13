Путин заявил, что в США много людей со здоровой головой, которые не хотят вести к третьей мировой

Президент России Владимир Путин заявил это на встрече с военкорами в Москве.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в Соединенных Штатах есть люди со здоровой головой, которые не хотят вести к третьей мировой войне.

Также российский президент назвал настоящей борзостью желание НАТО расширяться на исторические территории России с русскоязычным населением.

По словам президента, также страны НАТО обманули Россию, нарушив данное ранее обещание не расширяться на восток.

Кроме этого, Путин заявил, что украинцы «выбросили» все достигнутые в марте 2022-го договоренности после отхода российских войск из-под Киева, хотя тогда, на переговорах, стороны, казалось бы, нашли способ уладить конфликт мирным способом.