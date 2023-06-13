Путин: украинцы «выбросили» все достигнутые в марте 2022-го договоренности после отхода из-под Киева
Путин заявил, что в 2022 году с киевским режимом были достигнуты договоренности о завершении конфликта мирным путем.
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Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что в 2022 году с киевским режимом были достигнуты договоренности о завершении конфликта мирным путем.
При этом, когда ВС РФ отошли из-под Киева, эти договоренности были отвергнуты Украиной.
«Наши войска были у Киева. Во первых мы там договорились, получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию. Но все-таки за это время мы вышли туда, где стоим», - сказал президент.
Путин отметил, что под контролем российских сил значительная часть Донецкой народной республики и почти вся Луганская народная республика.