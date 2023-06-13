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Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире

Ян Брацкий
18:11 13.06.2023
По словам президента Владимира Путина, когда танк выезжает на позиции, становится некому и нечего делать.   
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости
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Президент Владимир Путин назвал российский танк Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире. На встрече с военными корреспондентами глава государства обсудил необходимость наращивания производства современной боевой техники и боеприпасов.

«Т-90 "Прорыв " - лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, некому и нечего там делать. Он дальше, точнее и защищенность выше. Мне один из командиров рассказывал, как Т-90 попал на фугас. Видимо, подлетел танк, и человек получил ранения, будучи там. Но не от боевого снаряда, а просто ударился. Танк остался в рабочем состоянии», - рассказал Путин.

Со слов президента, по всем направлениям есть заделы, но необходимо наращивать производство. Российский лидер напомнил, с чего начиналась модернизация оборонно-промышленного комплекса.

«По поводу развития ОПК, у нас не было бы никаких возможностей, если бы мы лет восемь назад не начали выполнять программу модернизации. Выделили на тот период времени очень большие средства и постепенно начали переоборудовать наши предприятия, строить новые, поставлять современное оборудование. Задел был сделан очень солидный. Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает... Они у нас есть, к сожалению, их не хватает количественно», - констатировал президент.

Ранее глава Российского государства назвал потери Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления катастрофическими. Президент сообщил и о санитарных потерях, и о безвозвратных. Путин отметил, что соотношение потерь ВС РФ и националистов в ходе СВО имеет десятикратную разницу.

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