Танки Т-90М «Прорыв» разгромили позиции украинских боевиков при помощи БПЛА в зоне СВО

© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» из опорных пунктов зоны проведения СВО. Они подавили огневые точки противника, тем самым оказав поддержку штурмовым отрядам ВДВ, и уничтожили позиции украинских боевиков, в том числе живую силу.

«Танковые экипажи быстро осваивают современную технику, действуя умело, смело и уверенно, проявляя при этом мужество, отвагу и героизм», - отметили в ведомстве.

В своей тактике гвардейцы-танкисты используют естественные укрытия и рельеф местности. Огонь по целям корректируется при помощи БПЛА, которые фиксируют точность поражения личного состава и объектов украинских боевиков, включая наблюдательные пункты и склады боеприпасов. В результате танкисты успешно поражают цели, которые находятся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Ранее МО РФ показало видео уничтожения ЗРК Stormer HVM британского производства. Вражескую боевую машину обнаружили на Донецком направлении российские расчеты беспилотников.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.