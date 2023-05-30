Путин назвал атаку беспилотников на Москву террористической деятельностью

Глава государства рассказал, что два дня назад российские военные нанесли удары по штабу военной разведки Украины.

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Президент России Владимир Путин назвал утреннюю атаку украинских беспилотников на Москву и область террористической деятельностью.

«Киев выбрал запугивание граждан и удары по жилым зданиям. Явный признак террористической деятельности», - сказал он, комментируя произошедшее.

Путин оценил как удовлетворительную работу систем ПВО в Москве. Глава государства рассказал, что два дня назад российские военные нанесли удары по штабу военной разведки Украины.

По информации Минобороны в ходе утренней атаки украинская сторона применила беспилотники самолетного типа. Пять аппаратов российские военные сбили комплексом «Панцирь-С». Еще три подавили средствами РЭБ. Шойгу охарактеризовал случившееся как террористическую акцию.