Путин заявил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер

По словам президента, в чем-то цели могут меняться из-за изменения обстановки, но в целом они остаются теми же.

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Президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции носят фундаментальный характер.

«Они(цели - прим. ред.) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, мы ничего менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер», - сказал глава государства на встрече с российскими военными корреспондентами.

Путин заявил, что вопрос с демилитаризацией актуален. Он констатировал, что ВСУ не производят собственное оружие и пользуются только западной техникой.

Ранее в Минобороны России рассказали об ударах ВКС по оперативным резервам противника.