Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек

По последним данным, 12 погибших в Голой Пристани и пять - в Алешках.

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Число жертв от затопления районов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС возросло до 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 - в Алешках», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Алексеенко.

Он также объяснил, что работы в зоне чрезвычайной ситуации сильно усложняют проблемы со связью.

«Для оперативного решения обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры», - добавил он.

Напомним, что в ночь на 6 июня на станции обрушилась верхняя часть, после чего произошел неконтролируемый сброс воды.

Глава государства Владимир Путин заявил, что произошедшее является варварской акцией. Он также обратил внимание на то, что результатом случившегося стала масштабная экологическая и гуманитарная катастрофа. Было возбуждено уголовное дело о теракте.