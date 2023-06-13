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Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»

Андрей Аркадьев
15:43 13.06.2023
Почетное наименование бригада получила за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.
Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская». Это следует из указа главы государства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Почетного наименования бригада удостоена за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боев. Распоряжение российского президента вступило в силу сегодня.

В прошлом месяце Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский».

В сегодняшней сводке Минобороны сообщило об ударах ВКС по оперативным резервам противника. Также удары были нанесены по складу националистов, в котором находились боеприпасы.

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