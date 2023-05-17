Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский»
Почетное наименование полк получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, GlobalLookPress
Президент России Владимир Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский». Это следует из указа главы Российского государства, он опубликован на интернет-портале правовой информации.
Почетное наименование полк получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые в боевых действиях. Распоряжение российского президента вступило в силу сегодня, 17 мая.
В феврале текущего года 53-я зенитная ракетная бригада была удостоена наименования «гвардейская».
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