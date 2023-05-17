Почетное наименование полк получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, GlobalLookPress

Президент России Владимир Путин присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский». Это следует из указа главы Российского государства, он опубликован на интернет-портале правовой информации.

Почетное наименование полк получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые в боевых действиях. Распоряжение российского президента вступило в силу сегодня, 17 мая.

В феврале текущего года 53-я зенитная ракетная бригада была удостоена наименования «гвардейская».

Ранее мы рассказывали, как наши бойцы, проявившие высокие профессиональные и личные качества, получают заслуженные награды в зоне спецоперации.