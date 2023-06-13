В Минобороны России рассказали об ударах ВКС по оперативным резервам противника

Также целью групповых ударов высокоточным оружием стал склад иностранных боеприпасов и вооружения.

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Минобороны России сообщило о групповых ударах ВКС РФ по резервам неприятеля. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ ночью нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов украинских боевиков, уточнил представитель российского МО.

Кроме того, удары были нанесены по складу националистов, в котором находились боеприпасы, а также вооружение иностранного производства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - сказал Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что российским бойцам за минувшие сутки удалось отразить восемь атак противника.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.