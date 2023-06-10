Посол Антонов заявил, что Вашингтон не намерен решать конфликт на Украине дипломатическим путем

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Американские власти не намерены искать пути разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. США продолжают выделять средства для спонсирования киевского режима смертоносными вооружениями. Об этом, отвечая на вопросы СМИ, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

«Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», - опубликовало ответы Антонова в Telegram-канале посольство РФ.

Высокопоставленный дипломат добавил, что официальный Вашингтон не сделал ничего, чтобы киевский режим сел за стол переговоров. Он добавил, что «здесь методично подталкивают своих марионеток и дальше жертвовать человеческими жизнями во имя сумасбродной цели - нанести России "стратегическое поражение"».

Также посол Антонов обратил внимание на то, что «возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов, их приоритет - лоббировать интересы военно-промышленного комплекса».

В то же время спикер палаты представителей республиканец Маккарти предлагал новаторское решение. Суть его заключалась в исключении финансового пакета помощи Украине из категории «отдельной статьи расходов» и включить его в основной бюджет США.