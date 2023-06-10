В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов заявил, что Вашингтон не намерен решать конфликт на Украине дипломатическим путем

Марина Крижановская
03:42 10.06.2023
Дипломат заявил, что цель «вашингтонских стратегов» - лоббирование интересов ВПК США.
Посол Антонов заявил, что Вашингтон не намерен решать конфликт на Украине дипломатическим путем
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Американские власти не намерены искать пути разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем. США продолжают выделять средства для спонсирования киевского режима смертоносными вооружениями. Об этом, отвечая на вопросы СМИ, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

«Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», - опубликовало ответы Антонова в Telegram-канале посольство РФ.

Высокопоставленный дипломат добавил, что официальный Вашингтон не сделал ничего, чтобы киевский режим сел за стол переговоров. Он добавил, что «здесь методично подталкивают своих марионеток и дальше жертвовать человеческими жизнями во имя сумасбродной цели - нанести России "стратегическое поражение"».

Также посол Антонов обратил внимание на то, что «возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов, их приоритет - лоббировать интересы военно-промышленного комплекса».

В то же время спикер палаты представителей республиканец Маккарти предлагал новаторское решение. Суть его заключалась в исключении финансового пакета помощи Украине из категории «отдельной статьи расходов» и включить его в основной бюджет США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:04 В стране и мире
В Колумбии нашли четырех детей с разбившегося 40 дней назад самолета
01:05 В стране и мире
Видео
Дайвер назвал причины, по которым океаническая акула может напасть на человека
22:52 В стране и мире
BBC: Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о вечеринках в пандемию
17:47 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что за последние дни потери Украины превышают «классический» показатель
16:44 В стране и мире
Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.