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Аналитик Осадчий заявил, что иностранные инвесторы могли вывести из РФ 36 млрд долларов

Анна Касаткина
06:13 29.05.2023
По данным ЦБ, с марта 2022-го по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов.
Аналитик Осадчий заявил, что иностранные инвесторы могли вывести из РФ 36 млрд долларов
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
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Ушедшие из России иностранные инвесторы, которые продали свой бизнес, вывели из страны 36 миллиардов долларов. Об этом РИА Новости сообщил банковский аналитик Максим Осадчий, который проанализировал данные Центробанка.

По данным ЦБ, с марта 2022-го по март 2023 года уходящие из РФ компании совершили 200 сделок по продаже активов и только 20% при этом продали активы стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

Как отметил Осадчий, в предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов выведенный капитал за вышеуказанный период можно оценить на уровне 36 миллиардов долларов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские инвесторы смогли вернуть 3 трлн рублей заблокированных активов. Для этого предпринимались такие меры как принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в российскую учетную инфраструктуру и замещающие облигации, пояснила она.

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