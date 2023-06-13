WSJ: 22 американских военных пострадали в результате крушения вертолета в Сирии
Сообщается, что американские военнослужащие получили различные травмы, десять человек отправили в лечебные учреждения.
© Фото: Daniel Karmann, dpa, GlobalLookPress
The Wall Street Journal, ссылаясь на Центральное командование США, сообщило о крушении вертолета с американскими военным на северо-востоке Сирии.
Пока что не сообщается о версиях произошедшего. Издание не приводит сведений относительно поражения вертолета каким-либо оружием.
Уточняется, что американцы получили различные травмы. При этом десять человек в итоге отправили в лечебные учреждения.
Ранее сообщалось, что звезда фильма «Однажды в Америке» Трит Уильямс погиб в автокатастрофе в результате столкновения его мотоцикла с внедорожником.