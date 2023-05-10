Лавров заявил, что США приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием ИГ*

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Существует информация, что Соединенные Штаты начали создавать так называемую «Армию свободной Сирии» с участием ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) с целью дестабилизации обстановки в этой стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций. Цель очевидна - использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране», - заявил Лавров в ходе встречи с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.

Он отметил, что этот вопрос незадолго до встречи обсуждали «наши военные коллеги». Они договорились «о схеме совместных действий на этом направлении».

Напомним, сегодня проходит встреча глав МИД Турции, Сирии, России и Ирана. Лавров назвал ее важной. Он также отметил позитивное влияние запуска турецко-сирийской нормализации на Ближний Восток.

В начале мая президент Турции Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ*. За ним следили на протяжении долгого времени, а затем провели спецоперацию по его ликвидации. Эрдоган дал обещание продолжать бороться с террористами и не делать между ними различий.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.