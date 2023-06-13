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Звезда «Однажды в Америке» Трит Уильямс погиб в автокатастрофе

Анна Касаткина
12:18 13.06.2023
Актер получил смертельные травмы после столкновения его мотоцикла с авто.
Звезда «Однажды в Америке» Трит Уильямс погиб в автокатастрофе
© Фото: IMAGO, Faye Sadou, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Актер Трит Уильямс погиб на 72-м году жизни в аварии в США. В мотоцикл звезды врезался внедорожник, сообщает RT со ссылкой на полицию штата Вермонт.

В пресс-релизе полиции указывается, что ДТП произошло в 16.53 (23.53 мск) 12 июня в городе Дорсет. Водитель автомобиля Honda не заметил и сбил Уильямса при повороте на парковку. Актер получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на вертолете, медики констатировали смерть.

Уильямс начал свою карьеру в 70-х, уже в 1979 году за роль в одном из первых проектов - мюзикле «Волосы» - актера номинировали на премию «Золотой глобус» в категории «Прорыв года». После он снялся более чем в 120 фильмах и сериалах, среди которых «Однажды в Америке», «Перед классом», «На самом дне океана», сериалы «Любовь вдовца», «Белый воротничок», «Чикаго в огне».

Ранее в Марокко в возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который стал прототипом главного героя в известной комедийной драме «1+1».

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