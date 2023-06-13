Пожар на московском рынке «Садовод» полностью ликвидировали

В столичном ГУ МЧС России сообщили, что огонь был локализован в 11.43 на площади 30 квадратных метров.

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Сотрудники пожарной службы потушили пожар, который охватил несколько павильонов рынка «Садовод» на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 12.18 мск пожар полностью ликвидирован», - сказали в пресс-службе ведомства.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров в 11.43. Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня стало известно, что на рынке «Садовод» произошел пожар, загорелись три торговых павильона. В связи с ЧП людей с территории торгового комплекса эвакуировали. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как продавцы на рынке в Москве пытались спасти товар, до которого еще не успел добраться огонь.