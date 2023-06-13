Одежда и манекены в огне: кадры с места пожара на рынке «Садовод»
В настоящий момент на территории торгового комплекса работают сотрудники экстренных служб.
© Видео: msk_dtp, VK © Фото: msk_dtp, VK
Продавцы на рынке «Садовод» в Москве пытаются спасти товар, до которого еще не успел добраться огонь. Соответствующие кадры появились в соцсетях.
Пожар на одном из крупнейших рынков России произошел сегодня утром. Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 10.38.
Людей эвакуируют с места ЧП. Сейчас на территории торгового комплекса работают сотрудники экстренных служб. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее источник «Звезды» сообщил, что пожар на рынке произошел в трех торговых павильонах.