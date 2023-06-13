В стране и мире На рынке «Садовод» в Москве из-за пожара эвакуируют людей Анна Назайкина На данный момент сообщается о возгорании в трех павильонах. © Видео: lyubl, VK © Фото: lyubl, VK Читайте нас на: На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар, горят три торговых павильона. Об этом сообщил источник «Звезды». Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. Как утверждается, в настоящий момент людей с территории торгового комплекса эвакуируют. Ранее в мае на этом же рынке произошел пожар, тогда в течение часа сотрудникам экстренных служб удалось справиться с огнем. Экспертное мнение и аналитика