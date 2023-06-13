Бойцы добровольческого батальона дали отпор противнику в Запорожской области

В России отмечается рост числа бойцов, вступивших в добровольческие формирования. При этом добровольцы успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения наравне с военными.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Нашей съемочной группе удалось близко подобраться к линии соприкосновения в Запорожской области. От противника нас отделяет чуть менее двух километров и тонкая лесополоса. Для того чтобы закрепиться на таком коротком расстоянии, приходится рыть укрепления глубиной до пяти метров. При должном оборудовании, когда будет несколько слоев бревен и накатов земли, такая конструкция сможет выдержать даже прямое попадание артиллерийского снаряда.

В глубине одного из таких блиндажей уже несколько часов идет интенсивная работа. Здесь собирают данные о положении артиллерии противника. Отсюда же происходит координация действий боевых подразделений. Это направление Ореховского участка обороняет добровольческий батальон «Алания». Большинство его бойцов - из Северной Осетии, приехали по собственной воле.

«Взаимодействуем. Здесь не зависит от того, 58-я это армия, добровольческий батальон "Алания". Делаем одно дело. А если взаимодействия не будет, не будет ничего. Стараемся друг друга поддерживать», - пояснил боец добровольческого батальона «Алания» с позывным Слепой.

Вместе военные и добровольцы уже несколько дней надежно держат оборону, не подпускают противника на ближние рубежи и не дают ему развить наступление.

«Диверсионные группы прорывались. Их уничтожали. Половина убежала. Даже не просто диверсионные группы, а с бронеподдержкой, с танками. Танки тоже уничтожили - четыре-пять танков, остальные развернулись», - рассказал боец добровольческого батальона «Алания» с позывным Ворон.

Круглые сутки украинские боевики обстреливают российские позиции на Ореховском направлении, пытаясь нарушить целостность линии обороны. Под удар попадают не только военные объекты, противник не гнушается бить и по жилым домам.

С рассветом приходят первые целеуказания. Но прежде чем артиллерия начнет работу, наводчик должен поднять в небо беспилотник-наблюдатель. На Ореховском направлении уже несколько дней идут активные бои. Украинские боевики пытаются прорвать российскую оборону. Сейчас там тоже идут активные действия.

«Выявлен миномет противника в направлении стрельбы. Мы сейчас поднимем "птичку", будем его обнаруживать, координаты передавать артиллерии», - отметил боец добровольческого батальона «Алания» с позывным Армавир.

Цель в кадре. Несколько минут - и минометные расчеты открывают огонь. Короткая корректировка - и теперь мина попадает точно по лесополосе, где укрылся противник.

Там, где добровольцы не могут справиться своими силами, на помощь приходит армейская авиация. Вот кадры, как российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» одну за одной уничтожает сразу три бронемашины противника.

Благодаря совместной слаженной работе за несколько дней российским силам удалось уничтожить сотни боевиков и десятки бронемашин. Разбиты сразу несколько пунктов управления противника, откуда он координировал действие своих войск. По итогам сражений, неся большие потери, боевики были вынуждены отступить, а добровольческие формирования получают признание уже не только на полях сражений.

Министр обороны Сергей Шойгу подписал документ, который позволяет всем, кто самостоятельно встал на защиту страны, до 1 июля заключить контракт с военным ведомством. Все бойцы, а также их семьи получат полноценную социальную защиту и поддержку от государства наравне с регулярными войсками.

Сегодня еще три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса заключили контракты с Министерством обороны. Церемония подписания документов прошла прямо на передовой. По словам добровольцев, эта формальность исправила имеющиеся недочеты и наделила их статусом военнослужащего Российской Федерации. А в военном ведомстве подчеркнули, что подобные меры обеспечат не только правовой статус бойцов, но и помогут еще более эффективному управлению войсками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.