МО РФ подписало контракты в рамках приказа о добровольцах с 4 отрядами и 3 бригадами

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В рамках реализации приказа министра обороны России Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между МО РФ и командирами формирований добровольческого корпуса. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне специальной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 7 командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса.

«Сегодня 3 бригады и 4 отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в ходе специальной военной операции», - сказал генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Он выразил уверенность, что в течение недели все соединения и другие формирования, входящие в состав добровольческого корпуса, подпишут контракт с МО РФ.

«Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи. Они прекрасно экипированы, прекрасно обучены и, самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции» - добавил Владимир Алексеев.

Напомним, в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны России Сергеем Шойгу был подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля текущего года контрактов с МО РФ, что придаст им необходимый правовой статус и создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

Ранее соответствующий контракт уже был подписан между Министерством обороны Российской Федерации и добровольческим отрядом «Ахмат». В подписании соглашения участвовали заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким, директор Российского университета спецназа Адам Дашаев и депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.