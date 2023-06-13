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Очередной провал украинских боевиков - на этот раз на Ореховском направлении - это Запорожская область. Так называемого «наступления» не получилось. И тем не менее в этом районе продолжаются ожесточенные бои. Разведка круглосуточно сообщает координаты сил украинских националистов, и как только цель известна, наши артиллеристы наносят удар, не давая противнику поднять головы и организовать резервы. Работают из самоходных гаубиц «Мста-С». Для точного попадания приходится максимально приближаться к линии боевого соприкосновения.

По данным разведки уже ночью украинские боевики начали стягивать свои резервы для развития нового наступления. Большое скопление живой силы и бронетехники - площадная цель, удар по которой наносят российские РСЗО.

Залп, смена позиции, короткая корректировка, после чего еще несколько ракет уходят к цели. Но на этот раз удар приходится по наступающим силам.

«Противник предпринял разведку боем силами приблизительно усиленной роты. Противник на рубежах выдвижения был обнаружен и до его продвижения до нашего переднего края был разбит», - рассказал командир артиллерийского подразделения с позывным «Оскол».

О передвижении сил в тылах вооруженных формирований украинских националистов разведка сообщает круглосуточно. И как только цель оказывается в зоне досягаемости, боевые машины выезжают на позиции.

Укрепления, опорные пункты, бронетехника и националисты - все это цели для ствольной артиллерии. Вот только для стрельбы придется подойти к самой линии боевого соприкосновения. Появиться неожиданно, нанести точный удар и откатиться на безопасный рубеж - задача рискованная. Но экипажи этих машин и не такое умеют.

«Мста-С» выдвигается на позиции, чтобы начать работу. Стрелять, скорее всего, придется под огнем противника, потому что позиция для стрельбы находится в зоне поражения орудий украинских боевиков.

Меньше минуты требуется экипажу самоходки, чтобы занять позицию и навестись на цель. Передовые артиллерийские системы позволяют направить снаряды точно в цель, даже если та находится в двух десятках километров. Через несколько минут объективный контроль подтверждает успешную работу расчета боевой машины. Теперь, когда цель поражена, надо срочно менять позицию, чтобы не дожидаться ответного удара.

Когда обе машины надежно скрыты в лесополосе, можно спрятаться и немного передохнуть. Но в любую минуту могут прийти новые целеуказания, и машины снова выдвинутся на боевые позиции.

В этот раз работа прошла спокойно, рассказывает командир артиллерийской самоходки. Но сейчас, когда натиск радикалов усилился, приходится полагаться только на профессиональный опыт и надежность техники.

«Противник тоже неглупый, иногда у него получается до нас достать. Но машина справляется. Еще ни разу не было такого, чтобы она нас подвела в какой-то момент. Было много моментов, когда снаряды падали рядом, противник вел за нами наблюдение с воздуха, но им так и не удавалось застать нашу "Брунгильду" врасплох», - поделился командир боевого расчета САУ «Мста-С».

«Закованная в броню воительница» - буквально так переводится имя средневековой королевы Брунгильды. Однако свое громкое имя машина получила не сразу. Командир экипажа рассказал, как не единожды артиллеристы были на шаг от гибели, но уничтожали противника и возвращались назад живыми и невредимыми. Шрамы на стальном корпусе - как подтверждение боевой славы, напоминание о пережитом.

«Четыре метра под стволом упал снаряд. Осколками посекло машину. Хорошо, что механик ехал по-боевому, и осколок угодил прямо вот сюда. Если бы машина не спасла, было бы намного хуже», - сказал командир боевого расчета САУ «Мста-С».

Только за последние несколько дней артиллеристы прямым попаданием уничтожили четыре орудия противника, несколько бронемашин и десятки украинских боевиков.

«Когда шло наступление, мы работали 24 на 7. Не было перерыва, не было пауз в работе. Противник не подошел к нашим рубежам. Он был остановлен на расстоянии и был уничтожен», - заявил командир артиллерийского подразделения.

В результате нескольких дней боев под Ореховом украинские националисты потеряли десятки единиц техники и сотни бойцов и вынуждены были отвести основные силы от линии боевого соприкосновения.

Ранее российские бойцы рассказали, как громят украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Киевский режим буквально забрасывает наших бойцов пехотой. Живую силу подвозят небольшими группами, но, как правило, они не успевают даже ничего сделать.