НАК: Киев терактами пытается нарушить транспортное снабжение вблизи зоны спецоперации

Сотрудники силовых ведомств следят за антитеррористической защищенностью российского транспорта, подчеркнули в НАК.

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Киев пытается нарушить транспортное снабжение вблизи зоны специальной военной операции, проводя террористические акты на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Кроме этого, он заметил, что с февраля 2022 года российские силовики предотвратили 28 диверсий и терактов на объектах транспорта.

«С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов», - говорится в сообщении НАК.

На днях неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Ростовской области. В результате железнодорожники были вынуждены задержать два состава.

Ранее в Оренбургской области удалось предотвратить теракт на железной дороге. Его готовил гражданин России по наводкам украинских спецслужб. Он также планировал поджоги в зданиях военкомата и ФСБ.