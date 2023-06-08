Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Ростовской области

Из-за ночного поджога железнодорожники были вынуждены задержать два состава.

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Ночью в районе станции Хапры недалеко от Ростова-на-Дону диверсанты подожгли железнодорожное оборудование. Неизвестные оставили свои вещи на месте преступления - канистру, тряпки, пропитанные горючей жидкостью, и две бутылки.

Из-за происшествия работникам железной дороги пришлось задержать два состава. Об этом сообщает телеканал «360».

Движение составов было быстро восстановлено. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном совершении поджога. Злоумышленников уже разыскивают.

Ранее в Оренбургской области удалось предотвратить теракт на железной дороге. Его готовил 25-летний гражданин России по наводкам украинских спецслужб. Он также планировал поджоги в зданиях военкомата и ФСБ.