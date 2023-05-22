В Оренбургской области предотвратили теракт

После теракта в Оренбургской области задержанный планировал перейти на сторону украинских боевиков.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости

В Оренбургской области предотвращен теракт, который готовил 25-летний гражданин РФ по указаниям украинских спецслужб. Он планировал поджог на железнодорожной станции, в зданиях военкомата и ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД России предотвращен террористический акт в Новотроицке. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов - шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России», - сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС.

После теракта подозреваемый хотел перейти на сторону украинских боевиков, чтобы участвовать в боевых действиях против ВС РФ. В оборудованном тайнике на окраине Новотроицка были изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы. В средствах связи обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и соответствующих устройств, а также переписка с украинскими спецслужбами.

Ранее в теракте, который по заданию украинских спецслужб организовал 30-летний Александр Пермяков, пострадал писатель Захар Прилепин. Он получил переломы обеих ног, контузию легких и минно-взрывную травму.